Одесситка пришла выяснять отношения с детьми
Как сообщает телеграм-канал "ХО", женщина пришла защитить свою дочь довольно агрессивным способом.
«83 школа, Яжемамка пришла выяснять отношения с детьми из-за ссоры ее дочери с одной из девочек, одну девочку из той компании она схватила за горло, и та чуть не потеряла сознание», - говорится в сообщении.
Что произошло на самом деле - не известно, так как видео было снято в конце разговора матери и детей. Полицию никто из присутствующих не вызвал.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Остановилось сердце заслуженного артиста Украины: "Был еще молодым"
Два малыша выпали из окон, взрослые недоглядели: детали несчастья в Киеве
Гибель 21-летней рекордсменки Украины: стали известны подробности трагедии, "ехала домой после..."
Масштабный потоп в Украине, улицы превратились в реки, новые кадры стихии: "Пусть Бог хранит..."
Видео можно увидеть здесь.
Кроме того мы писали, что пассажирка решила покурить прямо в одесском троллейбусе
Женщина курила и по-хамски реагировала на замечания других пассажиров. Люди вызвали полицию,.
Женщина отказалась выходить и хамила копам - полицейским пришлось силой выводить нарушительницу.
К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.
Также Politeka сообщала, одесситка решила покурить прямо в троллейбусе, видео: "по-хамски вела себя и..."