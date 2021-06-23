В Одессе вскоре ухудшится погода

23-24 июня по Одессе объявлено штормовое предупреждение, ожидается гроза, днем ​​во время грозы шквал 15-20 м/с.

Согласно информации на сайте "sinoptik", в течение этой недели безоблачно и без осадков будет только в субботу, 26 июня.

В период с 24 по 29 июня максимальная температура воздуха будет до +31.

А недавно мы писали, что разбушевавшееся стихия повалила деревья под Одессой.

В результате непогоды сильный штормовой ветер повалил три крупных дерева в Черноморске.

Деревья и ветки упали на пяти улицах.

Все деревья уже распилены и вывезены, никто не пострадал.

К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.

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