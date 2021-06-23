В Одессе вскоре ухудшится погода
23-24 июня по Одессе объявлено штормовое предупреждение, ожидается гроза, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
Согласно информации на сайте "sinoptik", в течение этой недели безоблачно и без осадков будет только в субботу, 26 июня.
В период с 24 по 29 июня максимальная температура воздуха будет до +31.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Дорофеева в мини-шортиках пленила естественным видом без фильтров: кадры
Блохи атаковали курорт на Азовском море, украинцев предупредили об опасности: "Их укусы похожи на..."
3-летняя малышка стала круглой сиротой в день рождения: детали трагедии на Тернопольщине
Масштабный потоп в Украине, улицы превратились в реки, новые кадры стихии: "Пусть Бог хранит..."
А недавно мы писали, что разбушевавшееся стихия повалила деревья под Одессой.
В результате непогоды сильный штормовой ветер повалил три крупных дерева в Черноморске.
Деревья и ветки упали на пяти улицах.
Все деревья уже распилены и вывезены, никто не пострадал.
К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.
Также Politeka сообщала, одесситка решила покурить прямо в троллейбусе, видео: "по-хамски вела себя и..."