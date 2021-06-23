Под Одессой на берегу лимана ЧП
Фото опубликовал Сергей Забегловский из Одессы.
Мертвые креветки выбросило на берег Хаджибейского лимана в Одессой области.
Слой умершего планктона в некоторых местах достигает 15 сантиметров.
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Кроме того мы писали, что драка возникла возле одесского "Привоза"
Судя по кадрам, которые разместил телеграм-канал "ХОдесса", два свидетеля драки пытались разнять мужчин.
"У этого поца, с поста про драку возле привоза, забрали травмат, золотую цепочку. Теперь разбой получился... А началось все с брошенной бутылки в авто терпилы", - пишут в комментариях одесситы.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.
Также Politeka сообщала, одесситка решила покурить прямо в троллейбусе, видео: "по-хамски вела себя и..."