Разбушевавшееся стихия повалила деревья под Одессой
В результате непогоды сильный штормовой ветер повалил три крупных дерева в Черноморске.
Деревья и ветки упали на пяти улицах.
Все деревья уже распилены и вывезены, никто не пострадал.
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Женщина курила и по-хамски реагировала на замечания других пассажиров. Люди вызвали полицию,.
Женщина отказалась выходить и хамила копам - полицейским пришлось силой выводить нарушительницу.
К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.
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