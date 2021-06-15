В Одесском областном центре психического здоровья проживают сотни человек
Так, в центре живет около 400 человек, но их должно стать меньше, сообщил руководитель указанного медучреждения Анатолий Волощук, передает «Таймер».
По его же словам, большинство пациентов это «стабильные люди», которые нуждаются не в психологической, а в хосписной помощи.
Им нужно находиться под опекой близких. Но у некоторых жильцов ни родственников, ни собственного дома уже давно нет, поэтому судьба таких пациентов пока неизвестна.
73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
Тина Кароль светилась от счастья на свадьбе, выбрав необычный наряд: "Про все на свете с тобой забываю"
Юная Анна не выходит на связь с родителями, полиция поднялась на ее поиски: фото и приметы
"Осталась жена и пятимесячный ребенок": под Киевом в ДТП оборвалась жизнь 24-летнего патрульного
Всплыла новая информация о пропавшем офицере из Одессы: "Мог быть шпионом"
Важно отметить, что в связи с медицинской реформой государство оплачивает проживание в психиатрических учреждениях людей, которые могут быть опасны для общества после выписки.
Ранее мы писали, что в Одессе на кладбище обнаружили трех пациентов областного психдиспансера
Все имеют инвалидность: у одного травма головы, у другого нет обеих ног, третий передвигается ползком,.
Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище.
"Там их и нашли неравнодушные граждане. Всех троих временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства", — говорится в сообщении.
К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.
Также Politeka сообщала, что устрашающее небо запечатлели одесситы, кадры: "погода значительно ухудшилась".