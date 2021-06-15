В Одесском областном центре психического здоровья проживают сотни человек

Так, в центре живет около 400 человек, но их должно стать меньше, сообщил руководитель указанного медучреждения Анатолий Волощук, передает «Таймер».

По его же словам, большинство пациентов это «стабильные люди», которые нуждаются не в психологической, а в хосписной помощи.

Им нужно находиться под опекой близких. Но у некоторых жильцов ни родственников, ни собственного дома уже давно нет, поэтому судьба таких пациентов пока неизвестна.

Важно отметить, что в связи с медицинской реформой государство оплачивает проживание в психиатрических учреждениях людей, которые могут быть опасны для общества после выписки.

Ранее мы писали, что в Одессе на кладбище обнаружили трех пациентов областного психдиспансера

Все имеют инвалидность: у одного травма головы, у другого нет обеих ног, третий передвигается ползком,.

Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище.

"Там их и нашли неравнодушные граждане. Всех троих временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства", — говорится в сообщении.

К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.

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