В одном из сел под Одесой случилось дикое варварское происшествие

Так, на садовом участке в поселке Дачное было обнаружено бездыханное тело мужчины со множественными следами насильственной смерти. Об этом пишет местный сайт Думская со ссылкой на источники в полиции.

«У погибшего пробита голова – рана глубиной 1,5 см на лбу, а также проникающее ранение левого уха. Также у мужчины рана глубиной 8 см на передней стороне шеи. Кроме этого, на трупе многочисленные ушиби и ссадины», - говорится в публикации.

Также сообщается, что рядом с телом нашли: штыковую лопату, сковороду, мобильный телефон, части деревянной дверной рамы и две пары кроссовок.

Погибшему было 48 лет. Его труп, а также все найденное, отправили на экспертизу. Ведется расследование.

Ранее мы сообщали, в Одесской области на территории гостиницы расстреляли мужчину.

Убийство было заказным.

В частности, 7 июня около 16:00 в отеле «Парма» стреляли в некого Василия Паниогло, который был криминильным авторитетом и человеком наркобарона Олега Попеску по кличке Румын.

Криминальный авторитет скончался в больнице, куда его доставили из гостиницы. У него были несовместимые с жизнью огнестрельные ранения грудной клетки и головы. Погибший также был известен по кличке "Паня".