На трассе в Одесской области под колесами автомобиля погиб пешеход
Трагическая авария произошла на трассе Одесса-Рени в районе села Маяки в пятницу, 11 июня, передает Politeka.net.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, водитель Mercedes совершил наезд на 56-летнего мужчину из Арциза, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте.
Полученный травмы оказались несовместимыми с жизнью и пострадавший скончался до приезда «скорой».
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Анна Богдан в Турции удивила ответом, живет ли она с "Холостяком" после шоу: "Мы уже как три месяца..."
Внезапно не стало украинской певицы, болезнь оказалась сильнее: "Врачи диагностировали..."
Очаровательная "жена" Олега Винника, о которой он умалчивает, завела публику не хуже мужа: "Бесподобная"
Отвергнутый Мишиной Тригубенко объявился в компании экс-жены Узелкова: "Смотрите..."
По словам очевидцев, мужчина решил перейти дорогу, чтобы купить клубнику, но не успел.
Не так давно мы сообщали, в Одессе полицейский автомобиль влетел в иномарку, после чего части машины разлетелись по дороге.
Авария произошла в ночь на 7 июня, у Красного хутора.
Столкновение произошло между полицейской машиной и авто Hyundai Tucson, который ехал на зеленый свет.
По слова очевидцев, полицейские за кем-то гнались.
Также мы сообщали, в Одессе водитель на БМВ решил спуститься к морю, в результате его авто зависло на приморском склоне
Происшествие случилось ночью в самом начале улицы Канатной.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полици, водитель автомобиля BMW, двигаясь по Канатной, не выбрал безопасную скорость, наехал на ограждение и пробил его, повредив как решетку, так и каменный бордюр. После этого машина вылетела на приморские склоны.
Напомним, что стихия с новой силой потрепала Одессу, город засыпало градом: видео
Как сообщала Politeka, Одессу снова зальет дождями с потеплением до + 26: какой будет погода на неделе
Также Politeka писала, что стихия разбушуется в Одессе: синоптики предупредили, что принесет черноморский циклон