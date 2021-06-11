На трассе в Одесской области под колесами автомобиля погиб пешеход

Трагическая авария произошла на трассе Одесса-Рени в районе села Маяки в пятницу, 11 июня, передает Politeka.net.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, водитель Mercedes совершил наезд на 56-летнего мужчину из Арциза, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте.

Полученный травмы оказались несовместимыми с жизнью и пострадавший скончался до приезда «скорой».

По словам очевидцев, мужчина решил перейти дорогу, чтобы купить клубнику, но не успел.

Не так давно мы сообщали, в Одессе полицейский автомобиль влетел в иномарку, после чего части машины разлетелись по дороге.

Авария произошла в ночь на 7 июня, у Красного хутора.

Столкновение произошло между полицейской машиной и авто Hyundai Tucson, который ехал на зеленый свет.

По слова очевидцев, полицейские за кем-то гнались.

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Происшествие случилось ночью в самом начале улицы Канатной.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полици, водитель автомобиля BMW, двигаясь по Канатной, не выбрал безопасную скорость, наехал на ограждение и пробил его, повредив как решетку, так и каменный бордюр. После этого машина вылетела на приморские склоны.

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