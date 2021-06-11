В Одессе водитель на БМВ решил спуститься к морю, в результате его авто зависло на приморском склоне
Происшествие случилось ночью в самом начале улицы Канатной, передает Politeka.net.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полици, водитель автомобиля BMW, двигаясь по Канатной, не выбрал безопасную скорость, наехал на ограждение и пробил его, повредив как решетку, так и каменный бордюр. После этого машина вылетела на приморские склоны.
В больницу медики забрали 34-летнюю пассажирку BMW, у нее различные травмы.
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В тоже время 35-летнего водителя, который не пострадал, отправили на экспертизу.
Очевидцы говорят, что мужчина был пьян. На месте ДТП работал следователь, а машина по-прежнему продолжает находится на склоне над портом.
Не так давно мы сообщали, в Одессе полицейский автомобиль влетел в иномарку, после чего части машины разлетелись по дороге.
Авария произошла в ночь на 7 июня, у Красного хутора.
Столкновение произошло между полицейской машиной и авто Hyundai Tucson, который ехал на зеленый свет.
По слова очевидцев, полицейские за кем-то гнались.
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