В Одессе водитель на БМВ решил спуститься к морю, в результате его авто зависло на приморском склоне

Происшествие случилось ночью в самом начале улицы Канатной, передает Politeka.net.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полици, водитель автомобиля BMW, двигаясь по Канатной, не выбрал безопасную скорость, наехал на ограждение и пробил его, повредив как решетку, так и каменный бордюр. После этого машина вылетела на приморские склоны.

В больницу медики забрали 34-летнюю пассажирку BMW, у нее различные травмы.

В тоже время 35-летнего водителя, который не пострадал, отправили на экспертизу.

Очевидцы говорят, что мужчина был пьян. На месте ДТП работал следователь, а машина по-прежнему продолжает находится на склоне над портом.

Не так давно мы сообщали, в Одессе полицейский автомобиль влетел в иномарку, после чего части машины разлетелись по дороге.

Авария произошла в ночь на 7 июня, у Красного хутора.

Столкновение произошло между полицейской машиной и авто Hyundai Tucson, который ехал на зеленый свет.

По слова очевидцев, полицейские за кем-то гнались.

Напомним, что стихия с новой силой потрепала Одессу, город засыпало градом: видео

Как сообщала Politeka, Одессу снова зальет дождями с потеплением до + 26: какой будет погода на неделе

Также Politeka писала, что стихия разбушуется в Одессе: синоптики предупредили, что принесет черноморский циклон