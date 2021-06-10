В Одессе женщина, выходя из маршрутки попала под трамвай

Происшествие случилось днем на улице Фенианская дорога между пятой и шестой станциями. Очевидцы успели заснять происходящее на телефон и выложить в сеть. Видео распространили местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как сообщили в патрульной полиции, водитель маршрутного такси высадил пассажиров в неположенном месте и одна из женщин начала пересекать трамвайные пути, не убедившись в безопасности перехода.

Пострадавшую доставили в больницу. Причины происшествия выяснит следствие.

На обнародованном видео видно, как медики укладывали на носилки женщину и целую толпу зевак, которые наблюдали за этим.

Больше никакой информации о состояние здоровья женщины не имеется.

Не так давно мы писали, водитель на внедорожнике сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе.

Авария произошла 8 июня на перекрестке улиц Семинарская и Среднефонтанская, когда девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Как стало известно, 10-ти летняя девочка получила травмы и медики по скорой отвезли ее в больницу.

Водитель на авто Range Rover сбил ребенка, когда поворачивал с ул. Среднефонтанская налево.

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