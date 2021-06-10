В Одессе женщина, выходя из маршрутки попала под трамвай
Происшествие случилось днем на улице Фенианская дорога между пятой и шестой станциями. Очевидцы успели заснять происходящее на телефон и выложить в сеть. Видео распространили местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как сообщили в патрульной полиции, водитель маршрутного такси высадил пассажиров в неположенном месте и одна из женщин начала пересекать трамвайные пути, не убедившись в безопасности перехода.
Пострадавшую доставили в больницу. Причины происшествия выяснит следствие.
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На обнародованном видео видно, как медики укладывали на носилки женщину и целую толпу зевак, которые наблюдали за этим.
Больше никакой информации о состояние здоровья женщины не имеется.
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