В Одесской области на территории гостиницы расстреляли мужчину
Об этом сообщает издание "
В частности, 7 июня около 16:00 в отеле «Парма» стреляли в некого Василия Паниогло, который был криминильным авторитетом и человеком наркобарона Олега Попеску по кличке Румын.
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Криминальный авторитет скончался в больнице, куда его доставили из гостиницы. У него были несовместимые с жизнью огнестрельные ранения грудной клетки и головы. Погибший также был известен по кличке "Паня".
По данным издания, Олег Попеску является главарем преступной группировки, которая в промышленных масштабах занимается выращиванием марихуаны в Бессарабии. Его давно объявляли в розыск Интерпола. При этом известно, что он спокойно живет в Румынии под чужой фамилией и продолжает контролировать наркорынок на юге Одесской области.
Местные фермеры неоднократно жаловались на наезды членов преступной группы, которые заставляют их "делиться" урожаем и отдавать земли под выращивание конопли, угрожая физической расправой.
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