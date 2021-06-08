В Одесской области на территории гостиницы расстреляли мужчину

Об этом сообщает издание " Бессарабия INFORM ", отмечая, что убийство было заказным.

В частности, 7 июня около 16:00 в отеле «Парма» стреляли в некого Василия Паниогло, который был криминильным авторитетом и человеком наркобарона Олега Попеску по кличке Румын.

Криминальный авторитет скончался в больнице, куда его доставили из гостиницы. У него были несовместимые с жизнью огнестрельные ранения грудной клетки и головы. Погибший также был известен по кличке "Паня".

По данным издания, Олег Попеску является главарем преступной группировки, которая в промышленных масштабах занимается выращиванием марихуаны в Бессарабии. Его давно объявляли в розыск Интерпола. При этом известно, что он спокойно живет в Румынии под чужой фамилией и продолжает контролировать наркорынок на юге Одесской области.

Местные фермеры неоднократно жаловались на наезды членов преступной группы, которые заставляют их "делиться" урожаем и отдавать земли под выращивание конопли, угрожая физической расправой.

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