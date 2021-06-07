Знакомые сообщили новые детали поножовщины между пластическим хирургом и рэпером
Об этом пишет местный сайт
Так, по словам приятеля одного из участников кровавой драки Дениса Логоса, ножевые ранения получил не только хирург, но и рэпер.
"Репер был заблокирован, за спиной у него была стена, сбоку автомобиль. Хирург ударил его ножом по руке. Потом он защищался, это была самооборона",- объяснил он.
Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"
Влюбленная пара погибла на украинской трассе, им не было и 30 лет: кадры трагедии
Бывшая "Холостячка" Мишина начала "воровать", испуганную актрису поймали на горячем: "Опача!"
Располневшая Могилевская озадачила внешностью в платье с открытым декольте: фото
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом: "Мы не принадлежим друг другу"
В тоже время жена хирурга Алина говорит, что ее муж Алексей Сыновец первым напал на рэпера и тому пришлось защищаться. Все его действия являлись самообороной.
Также стало известно, что Алексей и Денис раньше дружили, а у репэра никогда не было проблем с законом.
Ранее мы сообщали, что согласно рассказам из соцсетей, рэпер приехал домой к пластическому хирургу , чтобы "забрать его жену" – якобы по просьбе самой супруги. Врач решил не отдавать свою женщину, в результате чего конфликт перерос в драку, где парень взял нож и ударил им доктора.
Нападавший нанес 13 глубоко проникающих ранений. В результате у врача пробито легкое, печень, желудок и кишечник. Пострадавшего более четырех часов оперировала бригада из пяти хирургов.
Теперь хирург находится в стабильном состоянии в военном госпитале, а рэперу грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.
Напомним, что в Одессе порезали военного медика, всё из-за женщины: кадры и детали случившегося
А еще Politeka писала, что жена изрезанного пластического хирурга заговорила, видео: "Мы не любовники"
Также Politeka сообщала, что бездыханное тело девушки нашли в постели: кадры трагедии из Одессы