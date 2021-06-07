Знакомые сообщили новые детали поножовщины между пластическим хирургом и рэпером

Об этом пишет местный сайт 048.ua .

Так, по словам приятеля одного из участников кровавой драки Дениса Логоса, ножевые ранения получил не только хирург, но и рэпер.

"Репер был заблокирован, за спиной у него была стена, сбоку автомобиль. Хирург ударил его ножом по руке. Потом он защищался, это была самооборона",- объяснил он.

В тоже время жена хирурга Алина говорит, что ее муж Алексей Сыновец первым напал на рэпера и тому пришлось защищаться. Все его действия являлись самообороной.

Также стало известно, что Алексей и Денис раньше дружили, а у репэра никогда не было проблем с законом.

Ранее мы сообщали, что согласно рассказам из соцсетей, рэпер приехал домой к пластическому хирургу , чтобы "забрать его жену" – якобы по просьбе самой супруги. Врач решил не отдавать свою женщину, в результате чего конфликт перерос в драку, где парень взял нож и ударил им доктора.

Нападавший нанес 13 глубоко проникающих ранений. В результате у врача пробито легкое, печень, желудок и кишечник. Пострадавшего более четырех часов оперировала бригада из пяти хирургов.

Теперь хирург находится в стабильном состоянии в военном госпитале, а рэперу грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.

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