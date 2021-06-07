На железной дороге в Одесской области погибла женщина, ее смерть расследует полиция

Трагический инцидент случился поздно вечером в Белгород-Днестровском. Местная жительница угодила под колеса грузового поезда. Она получила травмы несовместимые с жизнь и умерла. Об этом сообщили на сайте Нацполии в Одесской области, передает Politeka.net

Известно, что погибшей было 65 лет. Родственники говорят, что в последнее время она была в депрессивном состоянии, но о самоубийстве не говорила.

Как и почему погибла женщина — будет выяснять полиция. Уголовное дело открыли по статье «убийство» с отметкой «самоубийство».

До этого мы сообщали, в Одессе на поселке Котовского погиб мужчина, выпав из окна многоэтажки.

Бездыханное тело обнаружили на улице Крымской, 70 возле первого подъезда. Трагический инцидент случился днем на выходных.

По словам очевидцев, мужчина выпал из окна высотки. Полученные им при падении травмы оказались не совместимые с жизнью.

Пока не известно, выпрыгнул он намеренно или же это случайность. Обстоятельства предстоит выяснить правоохранителям.

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