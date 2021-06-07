В Одессе на поселке Котовского погиб мужчина, выпав из окна многоэтажки
Бездыханное тело обнаружили на улице Крымской, 70, возле первого подъезда. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net.
Трагический инцидент случился днем на выходных.
По словам очевидцев, мужчина выпал из окна высотки. Полученные им при падении травмы оказались не совместимые с жизнью.
Пока не известно, выпрыгнул он намеренно или же это случайность. Обстоятельства предстоит выяснить правоохранителям.
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До этого мы сообщали, мужчина покончил жизнь самоубийством после возвращения из заработков. Он выпрыгнул
По словам жены погибшего, муж попросил сделать ему чай, а сам выпрыгнул из окна балкона.
Женщина также призналась, что несколько дней назад ее супруг уже предпринимал попытку самоубийства, он хотел повеситься, однако в тот раз порвалась веревка.
Мужчина попросил жену никому об это не говорить.
Супруга, погибшего также назвала вероятную причину суицида – мания преследования. Она говорит, что, когда ее муж вернулся с заработков из Чехии, он был сам не свой. Во время работы он поссорился с ромами и опасался, что они его будут преследовать.
Напомним, что тело 20-летнего военного с простреленной головой найдено на Одесчине: "недавно вернулся из отпуска"
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