В Одессе на поселке Котовского погиб мужчина, выпав из окна многоэтажки

Бездыханное тело обнаружили на улице Крымской, 70, возле первого подъезда. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net.

Трагический инцидент случился днем на выходных.

По словам очевидцев, мужчина выпал из окна высотки. Полученные им при падении травмы оказались не совместимые с жизнью.

Пока не известно, выпрыгнул он намеренно или же это случайность. Обстоятельства предстоит выяснить правоохранителям.

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До этого мы сообщали, мужчина покончил жизнь самоубийством после возвращения из заработков. Он выпрыгнул из окна на 5-м этаже на поселке Таирова.

По словам жены погибшего, муж попросил сделать ему чай, а сам выпрыгнул из окна балкона.

Женщина также призналась, что несколько дней назад ее супруг уже предпринимал попытку самоубийства, он хотел повеситься, однако в тот раз порвалась веревка.

Мужчина попросил жену никому об это не говорить.

Супруга, погибшего также назвала вероятную причину суицида – мания преследования. Она говорит, что, когда ее муж вернулся с заработков из Чехии, он был сам не свой. Во время работы он поссорился с ромами и опасался, что они его будут преследовать.

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