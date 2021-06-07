В Одессе на поселке Котовского погиб мужчина, выпав из окна многоэтажки

Бездыханное тело обнаружили на улице Крымской, 70, возле первого подъезда. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net.

Трагический инцидент случился днем на выходных.

По словам очевидцев, мужчина выпал из окна высотки. Полученные им при падении травмы оказались не совместимые с жизнью.

Пока не известно, выпрыгнул он намеренно или же это случайность. Обстоятельства предстоит выяснить правоохранителям.

До этого мы сообщали, мужчина покончил жизнь самоубийством после возвращения из заработков. Он выпрыгнул из окна на 5-м этаже на поселке Таирова.

По словам жены погибшего, муж попросил сделать ему чай, а сам выпрыгнул из окна балкона.

Женщина также призналась, что несколько дней назад ее супруг уже предпринимал попытку самоубийства, он хотел повеситься, однако в тот раз порвалась веревка.

Мужчина попросил жену никому об это не говорить.

Супруга, погибшего также назвала вероятную причину суицида – мания преследования. Она говорит, что, когда ее муж вернулся с заработков из Чехии, он был сам не свой. Во время работы он поссорился с ромами и опасался, что они его будут преследовать.

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