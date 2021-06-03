Под Одессой
Однако правоохранители ему не поверили, и теперь он предстанет перед судом, сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, передает Politeka.net
Военнослужащего из 59-й отдельной мотопехотной бригады сильно избил своего товарища по службе, что привело к трагическим последствиям.
Следствие установило, что 15 января военнослужащие в казарме воинской части сначала распивали алкоголь, а потом между ними произошла драка.
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Один из военных сильно пострадал от побоев и умер спустя трое суток в больнице.
Подозреваемый при этом пытался инсценировать все как несчастный случай. Для этого он с помощью угроз заставлял двух очевидцев происшествия подтвердить правоохранителям придуманный злоумышленником сценарий.
Свидетели все же дали правдивые показания следователям.
Сейчас в суд направлено обвинительное заключение по экс-военному, который был причастен к смерти сослуживца. Фигуранту грозит лишение свободы до 15 лет. Уголовное дело расследовалось по части 1 статьи 115 и статьи 386 Уголовного кодекса Украины.
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