Автобус детского лагеря попал в аварию в центре Одессы, это привело к заторам на дорогах
Кадры с места обнародовали местные журналисты сайта
Согласно имеющейся информации, утром в четверг, 3 июня, автобус принадлежащий украинскому лагерю «Молодая гвардия» попал в ДТП на улице Пушкинской. Там он столкнулся с иномаркой.
«В результате ДТП незначительные механические повреждения левого переднего крыла получил автомобиль KIA», - пишут журналисты.
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О пострадавших ничего не сообщается.
На место вызвали полицию, которая должна установить причину аварии.
Ранее мы сообщали, на дороге в сторону Одессы перекинулся грузовик и заблокировал движение.
Авария случилась сегодня 3 июня на трассе Одесса-Южный неподалеку от остановки Фонтанка-3.
Как стало известно, в результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся и опрокинулся на левый бок, преградив тем самым проезд на всей дороге.
По предварительной информации, фура перевозила стеклянные банки. Очевидцы говорят, что автомобили перенаправляют в объезд через частный сектор.
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