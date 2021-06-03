Автобус детского лагеря попал в аварию в центре Одессы, это привело к заторам на дорогах

Кадры с места обнародовали местные журналисты сайта 048.ua.

Согласно имеющейся информации, утром в четверг, 3 июня, автобус принадлежащий украинскому лагерю «Молодая гвардия» попал в ДТП на улице Пушкинской. Там он столкнулся с иномаркой.

«В результате ДТП незначительные механические повреждения левого переднего крыла получил автомобиль KIA», - пишут журналисты.

О пострадавших ничего не сообщается.

На место вызвали полицию, которая должна установить причину аварии.

Ранее мы сообщали, на дороге в сторону Одессы перекинулся грузовик и заблокировал движение.

Авария случилась сегодня 3 июня на трассе Одесса-Южный неподалеку от остановки Фонтанка-3.

Как стало известно, в результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся и опрокинулся на левый бок, преградив тем самым проезд на всей дороге.

По предварительной информации, фура перевозила стеклянные банки. Очевидцы говорят, что автомобили перенаправляют в объезд через частный сектор.

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