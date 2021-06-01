В Одесской области мужчина зарезал женщину, которая не ответила на его ухаживания

Преступление произошло еще на Пасху в Маяках, однако полицейские задержали убийцу только сейчас. Всё это время он скрывался, сообщили на сайте Нацполиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Супружеская пара позвала в гости 40-летнего друга, и они вместе распивали алкогольные напитки.

Когда супруг женщины лёг спать, товарищ начал ухаживать за ней. Получив отказ, он схватил нож и ударил им потерпевшую в шею.

Утром женщину нашли мертвой с ножевым ранением в шею, а гость сбежал.

Через несколько недель 40-летнего мужчину нашли в Одессе на новом месте работы.

За умышленное убийство ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее мы сообщали, в Одесской области силовики и неравнодушные люди вышли на поиски насильника 8-летней девочки, нелюдя уже задержали.

31-летний мужчина пристал с разговором к 8-летней девочке, когда та каталась по улице возле дома на велосипеде. В ходе беседы, он незаметно завел ее в Заброшенное здание, где изнасиловал.

Ребенок сразу рассказала все родным и полиции, подробно описав злоумышленника, что позволило быстро установить его личность и место нахождения.

На поиски правонарушителя вместе с полицейскими были задействованы пограничники, присоединились также едва ли не все односельчане девочки. Несколько часов они прочесывали улицы, заброшенные здания, лесопосадки и поля, и на окраине села в построенном злоумышленником лачуге, задержали его.

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