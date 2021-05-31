В Одессе дети попали под колеса автомобилей
Так, стало известно о нескольких случаях, которые случились в разных районах города. О них рассказали в патрульной полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до коцна)
Днем на улице Генерала Петрова водитель автомобиля Toyota Carina совершил наезд на мужчину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
В результате аварии пешеход получил травмы. Его доставили в больницу. Девочка, которая была с ним, не пострадала. На месте аварии работал следователь.
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Второй случай произошел вечером в Суворовском районе города.
Девочка 7 лет начала перебегать проезжую часть в неположенном месте, в это время ее сбил автомобиль Nissan. ДТП произошло на улице Лиманной, возле Николаевской дороги.
Пострадавшего ребенка госпитализировала бригада скорой помощи.
Подробности происшествия выяснит следствие.
Ранее мы сообщали, в Одессе при странных обстоятельствах скончался молодой мужчина
Его тело, не подающее никаких признаков жизни, обнаружили на территории налоговой службы Суворовского района. Труп лежал под лавкой на улице Заболотного, в воскресенье, 30 мая.
На вид погибшему около 30 лет, при себе у него не было никаких документов.
Теперь полиция устанавливает личность молодого мужчины, а также причины, при которых наступила смерть.
Напомним, что тело 20-летнего военного с простреленной головой найдено на Одесчине: "недавно вернулся из отпуска"
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