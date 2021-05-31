В Одессе дети попали под колеса автомобилей

Так, стало известно о нескольких случаях, которые случились в разных районах города. О них рассказали в патрульной полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до коцна)

Днем на улице Генерала Петрова водитель автомобиля Toyota Carina совершил наезд на мужчину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход получил травмы. Его доставили в больницу. Девочка, которая была с ним, не пострадала. На месте аварии работал следователь.

Второй случай произошел вечером в Суворовском районе города.

Девочка 7 лет начала перебегать проезжую часть в неположенном месте, в это время ее сбил автомобиль Nissan. ДТП произошло на улице Лиманной, возле Николаевской дороги.

Пострадавшего ребенка госпитализировала бригада скорой помощи.

Подробности происшествия выяснит следствие.

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Его тело, не подающее никаких признаков жизни, обнаружили на территории налоговой службы Суворовского района. Труп лежал под лавкой на улице Заболотного, в воскресенье, 30 мая.

На вид погибшему около 30 лет, при себе у него не было никаких документов.

Теперь полиция устанавливает личность молодого мужчины, а также причины, при которых наступила смерть.

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