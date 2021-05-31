Старый телевизор стал причиной взрыва в одесской многоэтажке
Кадры ЧП показали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просомтреть видео, доскролльте страницу до конца)
Мощный взрыв прогремел в квартире на третьем этаже многоэтажного дома в районе 4-й станции Большого Фонтана. После этого вспыхнул пожар.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области,на спецлинию "101" поступил вызов о взрыве в доме на Фонтанской дороге, 17.
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Прибывшие спасатели обнаружили, что горит имущество в квартире на третьем этаже. Пожар оперативно потушили, хозяйку из квартиры вывели.
Она не пострадала.
В тоже время жильцы этого дома сообщили, что причиной взрыва стал старый ламповый телевизор.
Не так давно мы сообщали, в Одессе горело студенческое общежитие, спасателям пришлось эвакуировать жильцов.
ЧП произошло рано утром 28 мая в общежитии одесской Юридической академии на улице Академической, 8.
Возгорание возникло на 3-м этаже общежития.
Причиной пожара стала сушилка с бельем, которая находилась в коридоре.
Пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался. Во время тушения было эвакуировано около 80 человек.
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