В Одессе при странных обстоятельствах скончался молодой мужчина
Его тело, не подающее никаких признаков жизни, обнаружили на территории налоговой службы Суворовского района. Труп лежал под лавкой на улице Заболотного, в воскресенье, 30 мая, пишет местный сайт
На вид погибшему около 30 лет, при себе у него не было никаких документов.
Теперь полиция устанавливает личность молодого мужчины, а также причины, при которых наступила смерть.
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Труп направлен на судмедэкспертизу.
Ранее мы сообщали, в Одессе скоропостижно скончался внук Олега Филимонова
Мальчику было всего 15 лет. О большом горе в семье сообщил сам артист и депутат горсовета Олег Филимонов.
Известно, что в воскреснье 30 мая подросток играл в баскетбол с друзьями на спортплощадке возле школы.
Во время перерыва внуку Филимонова Эвану Григору стало плохо, он упал и умер. Прибывшие медики 45 минут реанимировали подростка, однако это не принесло никакого результата.
По предварительной версии у него случилась остановка сердца.
"Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - сообщил подробности артист.
Напомним, что тело 20-летнего военного с простреленной головой найдено на Одесчине: "недавно вернулся из отпуска"
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