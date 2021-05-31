В Одессе при странных обстоятельствах скончался молодой мужчина

Его тело, не подающее никаких признаков жизни, обнаружили на территории налоговой службы Суворовского района. Труп лежал под лавкой на улице Заболотного, в воскресенье, 30 мая, пишет местный сайт УСИ , со ссылкой на информацию правоохранителей.

На вид погибшему около 30 лет, при себе у него не было никаких документов.

Теперь полиция устанавливает личность молодого мужчины, а также причины, при которых наступила смерть.

Труп направлен на судмедэкспертизу.

Ранее мы сообщали, в Одессе скоропостижно скончался внук Олега Филимонова

Мальчику было всего 15 лет. О большом горе в семье сообщил сам артист и депутат горсовета Олег Филимонов.

Известно, что в воскреснье 30 мая подросток играл в баскетбол с друзьями на спортплощадке возле школы.

Во время перерыва внуку Филимонова Эвану Григору стало плохо, он упал и умер. Прибывшие медики 45 минут реанимировали подростка, однако это не принесло никакого результата.

По предварительной версии у него случилась остановка сердца.

"Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - сообщил подробности артист.

Напомним, что тело 20-летнего военного с простреленной головой найдено на Одесчине: "недавно вернулся из отпуска"

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