Пес решил понюхать ребенка, но реакция папаши была просто неадекватной

В Одессе неадекватый отец набросился с кулаками на женщину за то, что ее пес понюхал ребенка в коляске

Соответствующее видео разместил телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел вечером возле супермаркета на улице Новосельского.

Как рассказали очевидцы, собака подбежала к коляске, в которой сидел ребенок и понюхала малыша.

Родители неадекватно отреагировали на это: сначала принялись оскорблять собачницу, а потом в ход пошли кулаки.

Хозяйку собаки пыталась объяснить, что ее пес никакого вреда не сделал. После этого неадекватный папаша ударил женщину кулаком по голове и повалил на тротуар.

"Девушка слегка пьяна, ее собака понюхала ребенка в коляске и понеслась", - написали очевидцы.

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Инцидент произошел возле школы в поселке Великодолинское.

«9-ти классник нанес телесные повреждения 7-ми класснику около школы за то, что тот назвал его крысой», - сообщили в соцсетях.

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