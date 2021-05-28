В Одессе пожарные тушили пожар в квартире, устроенный ребенком
ЧП случилось поздно вечером 27 мая в ЖК Седьмое небо. ОБ этом сообщает телеграм-канала «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам очевидцев, 8-летнего ребёнка одного оставили дома и он поджег что-то на балконе квартиры.
Чтобы попасть в квартиру спасателям пришлось выламывать двери.
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По предварительным данным ребёнок не пострадал. Огонь потушили.
«И, как обычно, пожарные не могли проехать из-за припаркованных автомобилей», - отмечается в публикации телеграм-канала.
Ранее мы сообщали, в Одессе горел институт Филатова на Французском бульваре.
Пожар случился утром на первом этаже трёхэтажного корпуса клиники глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС, подразделения были направлены по повышенному рангу вызова.
Прибыв на место, спасатели установили, что произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением в помещении столовой.
Возгорание ликвидировали через 15 минут на площади два квадратных метра.
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