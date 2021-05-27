В Одесской области женщина потеряла ребенка, после жестого избиения мужчиной
Происшествие случилось на днях в одном из сел Ивановской ОТГ, передает Politeka.net.
Как сообщили на сайте Нацполиции, между беременной женщиной и ее 42-летним сожителем вспыхнула ссора. В приступе ярости мужчина ударил женщину на четвертом месяце беременности ногой в живот и голову Вскоре у той случился выкидыш.
Потерпевшая обратилась за помощью в больницу, а также написала заявление в полицию.
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«Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет», - сообщили в полиции.
В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, собираются доказательства вины фигуранта.
До этого мы сообщали, в Одессе при загадочных обстоятельствах скончалась молодая женщина.
Ее тело, не подающее никаких признаков жизни, обнаружили в квартире дома по улице Фабричной в среду 26 мая. Труп лежал в постели.
Известно, что одесситке было всего 30 лет и на ее трупе не обнаружено никаких следов насильственной смерти.
Причины смерти молодой женщины должно установить вскрытие, тело направлено на судмедэкспертизу.
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