В Одесской области женщина потеряла ребенка, после жестого избиения мужчиной

Происшествие случилось на днях в одном из сел Ивановской ОТГ, передает Politeka.net.

Как сообщили на сайте Нацполиции, между беременной женщиной и ее 42-летним сожителем вспыхнула ссора. В приступе ярости мужчина ударил женщину на четвертом месяце беременности ногой в живот и голову Вскоре у той случился выкидыш.

Потерпевшая обратилась за помощью в больницу, а также написала заявление в полицию.

«Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет», - сообщили в полиции.

В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, собираются доказательства вины фигуранта.

До этого мы сообщали, в Одессе при загадочных обстоятельствах скончалась молодая женщина.

Ее тело, не подающее никаких признаков жизни, обнаружили в квартире дома по улице Фабричной в среду 26 мая. Труп лежал в постели.

Известно, что одесситке было всего 30 лет и на ее трупе не обнаружено никаких следов насильственной смерти.

Причины смерти молодой женщины должно установить вскрытие, тело направлено на судмедэкспертизу.

Напомним, о большом горе на Одесчине, утонули дети: кадры и подробности трагедии

А еще Politeka писала, что водителя мэра нашли в петле, оставил прощальную записку: "Так будет лучше"

Также Politeka сообщала, что застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии