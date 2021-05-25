Женщина с тремя детьми попала в смертельное ДТП под Одессой
Страшная авария случилась днем 25 мая на старой трассе возле Южного, поворот на Сычавку. ОБ єтом сообщает телеграм-канал «Новости Одессы», передает Politeka.net
Там столкнулисся автомобиль Жигули, в котором находилась многодетная семья и Toyota Hiace.
Женщина водитель Жигули от полученных травм скончалась на месте.
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Ее троих детей забрала машина скорой помощи.
«Горе!!!! Женщина на смерть, детей забрала скорая... Мать троих детей!!! Соболезнования семье!!! И здоровья детям! Молимся», - написала очевидица происшествия.
До этого мы сообщали, в ДТП в Одесской области погиб ребенок, еще один доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию.
Жуткая авария случилась 23 мая в Березовке на перекрестке улиц Танасчишина и Володарского.
Там столкнулись мопед, за рулем которого был 13-летний подросток и автомобиль Volkswagen Passat.
От полученных травм водитель мопеда скончался в больнице, а его пассажир - 7-летний мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.
"32-летнего водителя иномарки проверили на содержание алкоголя в крови-результат медосмотра показал, что он был трезв», - сообщили в полиции.
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