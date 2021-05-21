В Одессе водитель маршрутки решил разобраться с пассажиром при помощи дубинки

Инцидент случился на остановке возле железнодорожного вокзала. Фрагмент драки успел заснять на камеру телефона один из очевидцев. Видео обнародовали в телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам свидетелей случившегося, пассажир пытался выйти из маршрутки, не заплатив. Однако в конце концов бросил водителю деньги и нецензурно высказался в его адрес.

В отместку маршрутчик выбежал из салона и набросился на мужчину. В руках у нападавшего была дубинка.

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