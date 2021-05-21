В Одесской области невнимательность стоила пожилому мужчине жизни

О трагическом случае пишет местный сайт Думская , со ссылкой на источники в полиции.

Так, 81-летний мужчина из села Александровка перепутал бутылки с алкоголем и керосином, выпив горючее вместо самогонки. Вскоре ему стало плохо и медики забрали пенсионера в больницу, где он скончался от желудочного кровотечения и отравления керосином.

Причину смерти подтвердило вскрытие, которое провели 17 мая.

Не так давно мы писали о похожем случае, который имел место также в Одесской области.

60-летний мужчина из села Чеботаревка у себя дома перепутал банки с сахаром и селитрой, наевшись химиката. Его забрала скорая в больницу, однако он умер на следующий день в стенах медучреждения.

Также мы писали, под Одессой на земле нашли 6-летнего ребенка, который напился водки и отравился.

Происшествие случилось на проводы в одном из сел Дальницкой территориальной общины.

Очевидцы вызвали бригаду скорой после того, как увидели лежащего на земле малолетнего мальчика, от которого исходил резкий запах алкоголя.

Выяснилось, что ребенок со своими друзьями ходил на кладбище собирать конфеты и на одной из могил нашел рюмку с водкой, которую выпил.

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