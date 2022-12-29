Це сталося минулої ночі під покровом темряви, пише Politeka.net.

На опублікованих кадрах видно, як у світлі ліхтарів робітники збивають елементи пам'ятника ломом.

Заступник голови Офісу президента також виклав фото демонтажу з підписом "Одеса. Почали".

Після демонтажу його відправлять до Одеського художнього музею. Нагадаємо, підготовка до демонтажу розпочалася вранці 28 грудня.

Рішення про демонтаж пам'ятника Засновникам Одеси, частиною якого також є статуя російської імператриці Катерини ІІ, Одеська міськрада ухвалила 30 листопада.

Також нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський доручив СБУ та МВС перевірити діяльність мера Одеси Геннадія Труханова.

Таким чином він відповів на петицію, яка зібрала понад 25 тисяч голосів. Автор петиції звернув увагу, що градоначальник ігнорує демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II, а також заявляв, що Україні потрібний компроміс із рф.

У свою чергу, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловив упевненість, що питання з пам'ятником Катерині II незабаром буде вирішено.

Подоляк зазначив, що в Одесі все буде правильно і там сьогодні проукраїнських настроїв набагато більше, ніж було ще до початку війни.

Зазначимо, що пам'ятник неодноразово обливали червоною фарбою, на постаменті з'явився напис "Катерина = Путін".

Одного ранку одесити побачили скандальний пам'ятник із петлею в руці та червоним мішком на голові.