Это произошло минувшей ночью, под покровом темноты, пишет Politeka.net.

На опубликованных кадрах видно, как при свете фонарей рабочие сбивают элементы памятника ломом.

Замглавы Офиса президента также выложил фото демонтажа с подписью "Одесса. Начали".

После демонтажа его отправят в Одесский художественный музей. Напомним, подготовка к демонтажу началась утром 28 декабря.

Решение о демонтаже памятника Основателям Одессы, частью которого также является статуя российской императрицы Екатерины II, Одесский горсовет принял 30 ноября.

Также напомним, что ранее Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД проверить деятельность мэра Одессы Геннадия Труханова.

Таким образом он ответил на петицию, которая собрала свыше 25 тысяч голосов. Автор петиции обратил внимание, что градоначальник игнорирует демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, а также заявлял, что Украине нужен компромисс с рф.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил уверенность, что вопрос с памятником Екатерине II вскоре будет решен.

Подоляк отметил, что в Одессе все будет правильно, и там сегодня проукраинских настроений намного больше, чем было еще до начала войны.

Отметим, что памятник неоднократно обливали красной краской, на постаменте появилась надпись "Екатерина = Путин".

Однажды утром одесситы увидели скандальный памятник с петлей в руке и красным мешком на голове.