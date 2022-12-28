В Одессе в среду утром 28 декабря начался демонтаж памятника Екатерине II на одноименной площади в центре города.
Об этом сообщает "Думская".
Как пишет издание, движение транспорта на площади перекрыто. Коммунальщики начали подготовку к демонтажу, разбирают недавно возведенное вокруг памятника ограждение. На месте находится огромное количество охраны.
Протесты против памятника Екатерине II в Одессе
После начала полномасштабной войны России против Украины в Одессе заговорили о демонтаже монумента российской императрице Екатерине II. Активисты начали проводить перформансы с требованием демонтировать его.
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В начале ноября в Одессе памятник Екатерине ІІ огородили заграждением, а на скульптуру натянули черный пакет. У мемориала разместили объявления о том, что памятник российской императрице готовят к демонтажу.
В Одессе провели голосование – большинство горожан поддержали демонтаж памятника "Основателям Одессы".