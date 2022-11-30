Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине II.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram:

"Великолепные новости из Одессы. Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине. Наконец! "Русскому миру" не место в украинской Одессе".

Согласно информации нардепа, соответствующее решение было поддержано 43 голосами.

Против соответствующего решения никто не голосовал.

Кроме того, на XVI сессии Одесского городского совета депутаты решили демонтировать и перенести памятник Суворову.

Памятники «Основателям Одессы» и А. Суворову будут временно перенесены в Одесский художественный музей.