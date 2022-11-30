Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине II.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram:
"Великолепные новости из Одессы. Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине. Наконец! "Русскому миру" не место в украинской Одессе".
Согласно информации нардепа, соответствующее решение было поддержано 43 голосами.
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Против соответствующего решения никто не голосовал.
Кроме того, на XVI сессии Одесского городского совета депутаты решили демонтировать и перенести памятник Суворову.
Памятники «Основателям Одессы» и А. Суворову будут временно перенесены в Одесский художественный музей.