Російська армія планувала обійти Миколаїв і через Вознесенськ прорватися до Одеської області.

Про це розповів командуючий обороною Миколаєва генерал-майор Дмитро Марченко в інтерв'ю "РБК-Україна".

На думку військового, цей шанс окупанти впустили ще в березні.

"Тому зараз їм буде дуже складно, вони понесуть великі втрати і особового складу, і техніки. Вони вже морально дуже пошарпані і хочуть тікати. З їхніх переговорів ми чуємо, що вони вже замість пралок і мікрохвильових печей почали шукати надувні матраци і резинові лодки. Вони вже збираються тікати за Дніпро", — пояснив Марченко.

Генерал також додав, у яких напрямках на півдні росія може спробувати здійснити наступ.

"Як я бачу, вони будуть пробувати наступати в двох напрямках – це миколаївський напрямок і криворізький. Якщо в них вдасться хоча би на одному з напрямків прорватися, то вони будуть перекидати туди решту сил і робити його пріоритетним", — розповів військовий.

Кривий Ріг, на думку Марченка, окупанти хочуть захопити, щоби створити собі плацдарм для наступу на Вознесенськ та Южноукраїнськ — тоді вони зможуть спробувати взяти Миколаїв у кільце.

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