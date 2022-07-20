Як повідомляє Politeka.net посиланням на управління ДСНС в Одеській області, по прибуттю на місце виклику рятівниками було встановлено загорання 3-ьох автоцистерн з паливно-мастильними матеріалами.
Пізно ввечері пожежу площею 600 кв. було ліквідовано.
«На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка. Внаслідок пожежі отримав опіки працівник порту гр-н 1978 р.н., якого каретою ШМД у важкому стані, з 95 % опіками тіла, госпіталізовано в реанімаційне відділення до Ренійської лікарні», - йдеться у повідомленні.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
"Сьогодні вночі": обірвалося життя Руслани Писанки, що відомо про трагедію
Гроші надійдуть на рахунок в Ощадбанку: українцям назвали умову для отримання до 250 тис. гривень
Відомий телеведучий віддав життя за Україну, йому було всього 34 роки: "Клята війна забирає найкращих"
Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Також уточнюється, що внаслідок пожежі згоріли три автоцистерни із пально-мастильними матеріалами.
Нагадаємо, на Одещині дорослі напоїли дітей алкоголем.
Також повідомлялось про нову трагедію на воді.
Крім того Politeka.net писала, коли і за яких умов можливий новий наступ на Одесу.