У морському порту міста Рені Ізмаїльського району на Одещині вибухнув бензовоз.

Як повідомляє Politeka.net посиланням на управління ДСНС в Одеській області, по прибуттю на місце виклику рятівниками було встановлено загорання 3-ьох автоцистерн з паливно-мастильними матеріалами.

Пізно ввечері пожежу площею 600 кв. було ліквідовано.

«На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка. Внаслідок пожежі отримав опіки працівник порту гр-н 1978 р.н., якого каретою ШМД у важкому стані, з 95 % опіками тіла, госпіталізовано в реанімаційне відділення до Ренійської лікарні», - йдеться у повідомленні.

Також уточнюється, що внаслідок пожежі згоріли три автоцистерни із пально-мастильними матеріалами.

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