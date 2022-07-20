В морском порту города Рени Измаильского района в Одесской области взорвался бензовоз.

Как сообщает Politeka.net ссылкой на управление ГСЧС в Одесской области, по прибытию на место вызова спасателями было установлено возгорание 3-х автоцистерн с горюче-смазочными материалами.

Поздним вечером пожар площадью 600 кв. был ликвидирован.

«На месте пожара возле сгоревшей автоцистерны обнаружено тело погибшего мужчины. В результате пожара получил ожоги работник порта гр-н 1978 г.р., который каретой СМП в тяжелом состоянии, с 95% ожогами тела, госпитализирован в реанимационное отделение в Ренийскую больницу», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате пожара сгорели три автоцистерны с горюче-смазочными материалами.

Напомним, в Одесской области взрослые напоили детей алкоголем.

Также сообщалось о новой трагедии на воде.

Кроме того, Politeka.net писала, когда и при каких условиях возможно новое наступление на Одессу.