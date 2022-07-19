Стало відомо про постраждалих та руйнування внаслідок нічних ракетних ракетних ударів по Одещині.

Росіяни випустили по Одещині сім крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Одна збита силами протиповітряної оборони, шість влучили по мирному населеному пункті. Оперативне командування «Південь» повідомило про наслідки ракетних ударів.

Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння трьох приватних будинків і двох надвірних споруд.

Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, Будинок культури.

Поранення отримали шість людей, серед яких — дитина.

Пожежу на площі 300 кв.м. ліквідовано силами 95 рятувальників, залучалось 16 одиниць техніки.

Як зазначив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, росія продовжує використовувати в Україні елементи "сирійського" сценарію.

Адже вперше рф застосувала крилаті ракети «Калібр» у 2015 році, коли з катерів у Каспійському морі було завдано декілька ракетних ударів по базах збройної опозиції в Сирії. Відтоді росія позиціонує «Калібри» передусім як засіб військово-дипломатичного тиску на інші країни.

Нагадаємо, ЗСУ відбили штурми одразу на кількох напрямках.

Також повідомлялось, що одесити записади відео біля школи, про яку згадували міноборони рф.

Крім того Politeka.net писала, що в Одесі навколо величезного прапора України назріває скандал.