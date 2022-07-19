Стало известно о пострадавших и разрушениях в результате ночных ракетных ракетных ударов по Одесщине.

Россияне выпустили по Одесщине семь крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. Одна сбита силами противовоздушной обороны, шесть попали по мирному населенному пункту. Оперативное командование «Юг» сообщило о последствиях ракетных ударов.

В результате попадания произошло разрушение и возгорание трех частных домов и двух дворовых сооружений.

Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, Дом культуры.

Ранения получили шесть человек, среди которых ребенок.

Пожар на площади 300 кв. ликвидировано силами 95 спасателей, привлекалось 16 единиц техники.

Как отметил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, россия продолжает использовать в Украине элементы "сирийского" сценария.

Ведь впервые Россия применила крылатые ракеты «Калибр» в 2015 году, когда из катеров в Каспийском море было нанесено несколько ракетных ударов по базам вооруженной оппозиции в Сирии. С тех пор Россия позиционирует «Калибры» прежде всего как средство военно-дипломатического давления на другие страны.

Напомним, ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.

Также сообщалось, что одесситы записи видео возле школы, о которой упоминали минобороны России.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.