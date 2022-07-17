Цього бійця бачать не вперше, але поліція абсолютно не реагує

У центрі Одеси буйний чоловік ударив кулаком в обличчя перехожого.

Це сталося у міському саду, що розташований у самому центрі Одеси. Відео потрапило на камеру очевидців. Кадри поширили місцеві телеграм-канали.

На відео видно, як чоловік у чорній футболці не поспішаючи йде Горсадом, до нього підходить інший, щось говорить, після чого нишком завдає удару кулаком по обличчю.

Від несподіванки постраждалий упав.

Очевидці стверджують, що чоловік відмовився платити за фотографію із голубом, а також розповіли, що бачать цього «бійця» не вперше, але поліція абсолютно не реагує.

«Сім'ї з дітьми постійно скаржаться, багато хто боїться взагалі там ходити. Може хтось розплющить очі нашої влади чи допоможе заспокоїти буйного?», - зазначають у телеграм-каналі.

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