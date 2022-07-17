В центре Одессы буйный мужчина ударил кулаком в лицо прохожего.
Это произошло в городском саду, который расположен в самом центре Одессы. Видео попало на камеру очевидцев. Кадры распространили местные
На видео видно, как мужчина в черной футболке не спеша идет по Горсаду, к нему подходит другой, что-то говорит, после чего исподтишка наносит удар кулаком по лицу.
От неожиданности пострадавший упал.
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Очевидцы утверждают, что мужчина отказался платить за фотографию с голубем, а также рассказали, что видят этого «бойца» не первый раз, но полиция абсолютно не реагирует.
«Семьи с детьми постоянно жалуются, многие боятся вообще там ходить. Может кто-то откроет глаза нашей власти или поможет успокоить буйного?», - отмечают в телеграм-канале.
Напомним, в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.
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