Этого бойца видят не первый раз, но полиция абсолютно не реагирует

В центре Одессы буйный мужчина ударил кулаком в лицо прохожего.

Это произошло в городском саду, который расположен в самом центре Одессы. Видео попало на камеру очевидцев. Кадры распространили местные телеграм-каналы.

На видео видно, как мужчина в черной футболке не спеша идет по Горсаду, к нему подходит другой, что-то говорит, после чего исподтишка наносит удар кулаком по лицу.

От неожиданности пострадавший упал.

Очевидцы утверждают, что мужчина отказался платить за фотографию с голубем, а также рассказали, что видят этого «бойца» не первый раз, но полиция абсолютно не реагирует.

«Семьи с детьми постоянно жалуются, многие боятся вообще там ходить. Может кто-то откроет глаза нашей власти или поможет успокоить буйного?», - отмечают в телеграм-канале.

Напомним, в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.

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