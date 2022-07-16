Конфлікт стався у парку Перемоги,
Так, місцевий житель напав на літнього музиканта за виконання пісні українською мовою. Почувши авторську композицію музиканта, чоловік вимагав припинити її спів, після чого штовхнув мікрофон виконавця та втік.
62-річний потерпілий звернувся до поліції.
Нападника швидко знайшли.
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Йому оголосили підозру.
За хуліганство 36-річному одеситу загрожує штраф від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі терміном до п'яти років.
Нагадаємо, в Одесі навколо величезного прапора України назріває скандал.
Також російський агент попався в Одесі, у СБУ повідомили подробиці: "У затриманого виявлено...".
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