Конфликт произошел в парке Победы, сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Так, местный житель напал на пожилого музыканта за исполнение песни на украинском языке. Услышав авторскую композицию музыканта, мужчина потребовал прекратить ее пение, после чего толкнул микрофон исполнителя и убежал.

62-летний потерпевший обратился в полицию.

Нападающего быстро нашли.

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Ему объявили подозрение.

За хулиганство 36-летнему одесситу грозит штраф от одного до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

полиция, штраф

Напомним, в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.

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