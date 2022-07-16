Конфликт произошел в парке Победы, сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Так, местный житель напал на пожилого музыканта за исполнение песни на украинском языке. Услышав авторскую композицию музыканта, мужчина потребовал прекратить ее пение, после чего толкнул микрофон исполнителя и убежал.

62-летний потерпевший обратился в полицию.

Нападающего быстро нашли.

Ему объявили подозрение.

За хулиганство 36-летнему одесситу грозит штраф от одного до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.

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