Рано вранці у суботу, 16 липня, одеситів розбудив потужний вибух, російська ракета прилітала до складу.

Після удару по Одесі поліцейські затримали кілька підозрілих людей, які фотографували, куди потрапила ракета.

Про це розповіла голова прес-служби патрульної поліції на Одещині Алла Марченко.

За словами речника, сьогодні вранці, 16 липня, після вибуху патрульні поліцейські затримали чоловіка, який фотографував місце прильоту.

Громадянин поводився неадекватно, не реагував на законні вимоги патрульних поліцейських, тож на нього одягли кайданки.

Під час огляду його телефону було виявлено багато фотографій об'єктів інфраструктури, а також активне листування з росіянами.

Крім того, було затримано ще троє людей, які фотографували місце прильоту.

У них у мобільних телефонах також було знайдено численні фотографії блокпостів, об'єктів інфраструктури та інше.

Усіх затриманих передали до відповідних служб.

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