Рано утром в субботу, 16 июля, одесситов разбудил мощный взрыв, российская ракета прилетала в склад.

После удара по Одессе полицейские задержали несколько подозрительных людей, которые фотографировали куда попала ракета.

Об этом рассказала глава пресс-службы патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.

По словам спикера, сегодня утром, 16 июля, после взрыва патрульные полицейские задержали мужчину, который фотографировал место прилета.

Гражданин вел себя неадекватно, не реагировал на законные требования патрульных полицейских, поэтому на него надели наручники.

Во время осмотра его телефона было выявлено множество фотографий объектов инфраструктуры, а также активная переписка с россиянами.

Кроме того, были задержаны еще три человека, которые фотографировали место прилета.

У них в мобильных телефонах также были найдены многочисленные фотоснимки блокпостов, объектов инфраструктуры и прочее.

Всех задержанных передали в соответствующие службы.

Напомним, в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.

Также российский агент попался в Одессе, в СБУ сообщили подробности: "У задержанного обнаружено...".

Кроме того, оккупанты снова ударили по Одессе, после взрыва разгорелся масштабный пожар: подробности