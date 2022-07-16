Як повідомила прес-служба
Вогонь локалізовано о 07:37 та ліквідовано о 10:42 на площі 1000 м.кв.
Проводиться розбирання та проливання конструкцій.
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Попередньо загиблих та постраждалих немає.
Від ДСНС залучено 18 одиниць пожежної техніки та 75 рятувальників.
Представник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук уточнив, що охоронці складу не постраждали, оскільки дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги та вчасно пішли в укриття.
Нагадаємо, в Одесі навколо величезного прапора України назріває скандал.
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