Как сообщила пресс-служба
Огонь локализован в 07:37 и ликвидирован в 10:42 на площади 1000 м.кв.
Производится разборка и проливка конструкций.
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Предварительно погибших и пострадавших нет.
От ГСЧС привлечены 18 единиц пожарной техники и 75 спасателей.
Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук уточнил, что охранники склада не пострадали, так как соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги и вовремя пошли в укрытие.
Напомним, в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.
Также российский агент попался в Одессе, в СБУ сообщили подробности: "У задержанного обнаружено...".
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