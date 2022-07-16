В сети появились видео и фото последствий ракетного удара оккупантов по Одессе утром в субботу, 16 июля

Как сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области, после попадания крылатой ракеты на складе производственно-торговой компании вспыхнул пожар.

Огонь локализован в 07:37 и ликвидирован в 10:42 на площади 1000 м.кв.

Производится разборка и проливка конструкций.

Предварительно погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлечены 18 единиц пожарной техники и 75 спасателей.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук уточнил, что охранники склада не пострадали, так как соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги и вовремя пошли в укрытие.

Напомним, в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.

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