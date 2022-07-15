НП сталася у курортному селищі Білгород-Дністровського району, повідомляється в оперативному командуванні "Південь".
Ігноруючи застереження та заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати у море.
Зайшовши у воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої. Внаслідок вибуху сталася травматична ампутація голови.
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Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції з'ясувала, що загиблий – мешканець селища Семенівка.
Чоловік проігнорував обмежувальні огорожі на пляжі і пішов купатися.
На березі поряд із місцем події поліцейські виявили його особисті речі та документи.
Нагадаємо, пляжний сезон на Одещині: влада прийняла остаточне рішення
Також повідомлялося, що в Чорному морі виявили небезпечний сюрприз від окупантів: всього за кілька метрів від берега
Додамо, що після трагедії у Сергіївці британська розвідка видала важливі подробиці.