НП сталася у курортному селищі Білгород-Дністровського району, повідомляється в оперативному командуванні "Південь".

Ігноруючи застереження та заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати у море.

Зайшовши у воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої. Внаслідок вибуху сталася травматична ампутація голови.

Тим часом у прес-службі ГУНП Одеської області показали кадри з місця трагічного інциденту.

Популярні новини зараз

Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."

Росіяни готують масштабний наступ: закордонні аналітики назвали можливий напрямок штурму

Полювання не припиняється: на Луганщині українських патріотів окупантам "зливають" сусіди та рідня

Вибух пролунав на Житомирщині, відомо про загиблих: подробиці та фото

Нове відео "Квартал 95" з Юрієм Ткачем розгнівало українців: "Якраз саме той час для..."
Показати ще

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції з'ясувала, що загиблий – мешканець селища Семенівка.

Чоловік проігнорував обмежувальні огорожі на пляжі і пішов купатися.

На березі поряд із місцем події поліцейські виявили його особисті речі та документи.

Нагадаємо, пляжний сезон на Одещині: влада прийняла остаточне рішення

Також повідомлялося, що в Чорному морі виявили небезпечний сюрприз від окупантів: всього за кілька метрів від берега

Додамо, що після трагедії у Сергіївці британська розвідка видала важливі подробиці.