ЧП произошло в курортном поселке Белгород-Днестровского района, сообщается в оперативном командовании "Пивдень".
Игнорируя предостережения и запрет, пренебрегая мерами безопасности, местный житель решил поплавать в море.
Зайдя в воду, мужчина подорвался на неизвестном устройстве. В результате взрыва произошла травматическая ампутация головы.
Тем временем в пресс-службе
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Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции выяснила, что погибший – житель поселка Семеновка.
Мужчина проигнорировал ограничительные изгороди на пляже и пошел купаться.
На берегу рядом с местом происшествия полицейские обнаружили его личные вещи и документы.
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Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.