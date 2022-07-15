Во время купания на одном из пляжей в Одесской области погиб мужчина, ему оторвало голову во время взрыва

ЧП произошло в курортном поселке Белгород-Днестровского района, сообщается в оперативном командовании "Пивдень".

Игнорируя предостережения и запрет, пренебрегая мерами безопасности, местный житель решил поплавать в море.

Зайдя в воду, мужчина подорвался на неизвестном устройстве. В результате взрыва произошла травматическая ампутация головы.

Тем временем в пресс-службе ГУНП в Одесской области показали кадры с места трагического инцидента.

Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции выяснила, что погибший – житель поселка Семеновка.

Мужчина проигнорировал ограничительные изгороди на пляже и пошел купаться.

На берегу рядом с местом происшествия полицейские обнаружили его личные вещи и документы.

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