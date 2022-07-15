Одесою розгулював чоловік, який чіплявся до людей і висловлював слова підтримки на адресу країни-окупанта.

Як пише Politeka.net, про це повідомила голова прес-служби одеської патрульної поліції Алла Марченко.

За словами спікера, увечері на одній із вулиць Одеси розгулював чоловік у стані сп'яніння та чіплявся до людей, висловлюючи слова підтримки на адресу країни-агресора.

Перехожі не стали цього терпіти та викликали поліцію. Вони надали аудіозапис слів чоловіка, на якому він каже: «Росія твоя майбутня країна».

Поліцейські перевірили його телефон і виявили активне листування з абонентами з Росії.

Також у Київському районі затримано чоловіка, який робив фото держустанови.

Правоохоронцям чоловік не зміг виразно відповісти для чого він це робить і при собі мав прострочену прес-карту одного з телеканалів.

Зазначимо, минулої доби патрульні затримали 12 порушників комендантської години, перевірили 68 підозрілих людей, а також зупинили 9 п'яних водіїв.

Нагадаємо, в Одесі навколо величезного прапора України назріває скандал: "служби міста виконують замовлення ворога"

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Додамо, що після трагедії у Сергіївці британська розвідка видала важливі подробиці.