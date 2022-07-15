Як пише Politeka.net, про це
За словами спікера, увечері на одній із вулиць Одеси розгулював чоловік у стані сп'яніння та чіплявся до людей, висловлюючи слова підтримки на адресу країни-агресора.
Перехожі не стали цього терпіти та викликали поліцію. Вони надали аудіозапис слів чоловіка, на якому він каже: «Росія твоя майбутня країна».
Поліцейські перевірили його телефон і виявили активне листування з абонентами з Росії.
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Також у Київському районі затримано чоловіка, який робив фото держустанови.
Правоохоронцям чоловік не зміг виразно відповісти для чого він це робить і при собі мав прострочену прес-карту одного з телеканалів.
Зазначимо, минулої доби патрульні затримали 12 порушників комендантської години, перевірили 68 підозрілих людей, а також зупинили 9 п'яних водіїв.
Нагадаємо, в Одесі навколо величезного прапора України назріває скандал: "служби міста виконують замовлення ворога"
Також повідомлялося, що в Чорному морі виявили небезпечний сюрприз від окупантів: всього за кілька метрів від берега
Додамо, що після трагедії у Сергіївці британська розвідка видала важливі подробиці.