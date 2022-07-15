По Одессе разгуливал мужчина, который приставал к людям и выражал слова поддержки в адрес страны-оккупанта.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщила глава пресс-службы одесской патрульной полиции Алла Марченко.

По словам спикера, вечером на одной из улиц Одессы разгуливал мужчина в состоянии опьянения и приставал к людям, выражая слова поддержки в адрес страны-агрессора.

Прохожие не стали этого терпеть и вызвали полицию. Они предоставили аудиозапись слов мужчины на которой он говорит: «Россиюшка твоя будущая страна».

Полицейские проверили его телефон и обнаружили активную переписку с абонентами из рф.

Также в Киевском районе задержан мужчина, который делал фото госучреждения.

Правоохранителям мужчина не смог внятно ответить для чего он это делает, и при себе имел просроченную пресс-карту одного из телеканалов.

Отметим, за минувшие сутки патрульные задержали 12 нарушителей комендантского часа, проверили 68 подозрительных людей, а также остановили 9 пьяных водителей.

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