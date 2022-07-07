Про це, як пише Politeka.net, повідомив військовослужбовець Арут Папоян.
«Наші хлопці такі підняли прапор на Зміїному. Слава Героям! Слава Україні!», - повідомив Папоян на своїй сторінці в Facebook.
При цьому на фото можна побачити, що бійці встановили відразу декілька прапорів.
До речі, це перші фото безпосередньо з острова Зміїний після втечі росіян, які назвали це «кроком доброї волі».
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Російські ракети, запущені по Україні, розверталися і летіли назад: очевидці зробили відео
"Металобрухт": хвалені російські "Термінатори-2" зганьбилися в боях з українцями
"Такий сценарій стає дедалі явнішим": Путіну можуть допомогти відкрити в Україні другий фронт
Білоруське угруповання прибуло в Україну: де помітили відморозків, готових воювати проти мирного населення
На знімках можна побачити також покинуті бліндажі окупантів, техніку і інше спалене майно. Втікаючи, окупанти влаштували пожежі.
Трохи пізніше Арут опублікував відео.
Нагадаємо, тридцятого червня стало відомо, що ЗСУ змусили окупантів рятуватися з острова втечею. В міноборони рф підвердили, що росіяни залишили острів, але свою ганебну поразку назвалии «кроком доброї волі».
Таким чином ЗСУ повністю звільнили Одеську область.