Про це, як пише Politeka.net, повідомив військовослужбовець Арут Папоян.

«Наші хлопці такі підняли прапор на Зміїному. Слава Героям! Слава Україні!», - повідомив Папоян на своїй сторінці в Facebook.

При цьому на фото можна побачити, що бійці встановили відразу декілька прапорів.

До речі, це перші фото безпосередньо з острова Зміїний після втечі росіян, які назвали це «кроком доброї волі».

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На знімках можна побачити також покинуті бліндажі окупантів, техніку і інше спалене майно. Втікаючи, окупанти влаштували пожежі.

Трохи пізніше Арут опублікував відео.

Нагадаємо, тридцятого червня стало відомо, що ЗСУ змусили окупантів рятуватися з острова втечею. В міноборони рф підвердили, що росіяни залишили острів, але свою ганебну поразку назвалии «кроком доброї волі».

Таким чином ЗСУ повністю звільнили Одеську область.

Але окупанти продовжують тероризувати Одещину.