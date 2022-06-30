Про це, як пише Politeka.net, йдеться в повідомленні ОК «Південь».

«Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів», - повідомили в ОК.

Наразі на острові лунають вибухи і продовжується пожежа. Остаточні результати операції дорозвідуються.

Нагадаємо, раніше начальник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що операція ЗСУ на Зміїному триватиме до повного його звільнення. Буданов розповідав, що окупанти розміщують на острові Зміїний угруповання, що складається з підрозділів ППО, а також підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки.

"А саме - їх там три одиниці знаходиться. Крім того, там знаходиться катерна група та підрозділи спеціального призначення росії", - повідомляв Буданов.

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