Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в заявлении ОК "Південь".

«В течение ночи, вследствие удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров», - сообщили в ОК.

Сейчас на острове раздаются взрывы и продолжается пожар. Окончательные результаты операции доразведываются.

Напомним, ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что операция ВСУ на Змеином продлится до полного его освобождения. Буданов рассказывал, что оккупанты размещают на острове Змеиный группировку, состоящую из подразделений ПВО, а также подразделений, на вооружении которых имеются реактивные артиллерийские установки.

"А именно - их там три единицы находится. Кроме того, там находится катерная группа и подразделения специального назначения россии", - сообщал Буданов.

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