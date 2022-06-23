Як повідомляє Politeka.net з посиланням на оперативне командування «Південь», зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».
Додамо, що операція ЗСУ на Зміїному триватиме до повного його звільнення. Так, за словами начальника розвідки Кирила Буданова, окупанти розміщують на острові Зміїний угруповання, що складається з підрозділів ППО, а також підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки.
"А саме - їх там три одиниці знаходиться. Крім того, там знаходиться катерна група та підрозділи спеціального призначення росії", - повідомив Буданов.
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Що стосується корабельного угруповання ворожого флоту, то, за даними ОК «Південь», наразі воно складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі. Посилення шторму змусило провести певну рокировку сил, але суті завдання і сили загрози це не міняє.
Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, у тому числі у напрямку узбережжя.
Нагадаємо, що у російському полоні зараз перебувають 75 захисників острова Зміїний.
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Крім того Politeka.net писала, що Росія зазнала фіаско в Чорному морі, британська розвідка повідомила деталі.